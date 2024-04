Les fournisseurs de télécommunications se préparent pour l'éclipse

Alors que l'éclipse solaire de lundi devrait attirer des dizaines de milliers de personnes dans les régions situées le long de la trajectoire de totalité dans l'est du Canada, les principaux fournisseurs de téléphonie mobile et d'accès à Internet se disent prêts à faire face à une augmentation du trafic sans fil dans ces régions.

Des villes comme Niagara Falls et Montréal se préparent à accueillir un afflux de touristes ce week-end, dans l'espoir d'apercevoir le phénomène lundi après-midi à travers leurs lunettes de protection spéciales. L'alignement rare du Soleil, de la Terre et de la Lune signifie que d'autres villes et villages de l'Ontario, du Québec et des provinces atlantiques pourraient également connaître un nombre inhabituellement élevé de visiteurs.

«Comme c'est le cas pour tout événement de grande envergure qui attire un grand nombre de visiteurs dans une zone concentrée, il est possible que le signal cellulaire soit compromis», a prévenu la ville de Niagara Falls dans un message publié sur son site web.

La ville a indiqué qu'elle attendait jusqu'à un million de visiteurs au cours des prochains jours, ce qui serait «de loin, la plus grande foule que nous ayons jamais connue». Dans ce message, la ville prévient les entreprises locales que les visiteurs pourraient demander d'urgence à utiliser leur téléphone fixe si le service de téléphonie mobile devenait aléatoire.

Toutefois, les principaux opérateurs de télécommunications du Canada affirment qu'ils se sont préparés à l'éclipse et qu'ils sont convaincus que leurs réseaux tiendront le coup.

Rogers Communications, BCE et Telus ont annoncé qu'ils déploieraient des infrastructures supplémentaires dans certaines zones afin de prévenir toute perturbation potentielle. Pour Rogers et Bell, cela comprend l'utilisation de tours mobiles portables, connues sous le nom de Cell on Wheels (COW), afin d'augmenter la capacité.

Les entreprises ont également indiqué que leurs équipes techniques interrompraient les travaux de maintenance de routine susceptibles de réduire les niveaux de service.

«Il s'agit d'un moment unique pour de nombreux Canadiens et nous nous préparons à gérer l'augmentation potentielle du trafic sans fil dans les communautés situées le long de la trajectoire de la totalité, a déclaré Cam Gordon, porte-parole de Rogers, dans un communiqué.

«Nous avons également effectué des contrôles de santé du réseau, réalisé des mises à niveau ciblées et optimisé les sites afin d'augmenter la capacité.»

Jacqueline Michelis, porte-parole de Bell, a déclaré qu'une équipe spécialisée surveillerait la performance du réseau tout au long de la journée de lundi.

«En préparation de l'éclipse solaire, nos équipes mettent en place des mesures pour s'assurer que le réseau continue de fonctionner de manière optimale dans les régions où nous prévoyons un grand nombre de personnes», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Selon Manav Gupta, directeur de la technologie et chef de l'équipe des ventes techniques au Canada chez IBM Canada, l'amélioration de la capacité du réseau par le déploiement de sites cellulaires portables est l'un des moyens les plus efficaces dont disposent les entreprises de télécommunications pour se préparer à une augmentation de la demande.

Selon lui, les Cell on Wheels «peuvent rapidement fournir une couverture et une capacité supplémentaires là où c'est nécessaire».

«Les fournisseurs devront se préparer à une augmentation du trafic réseau résultant de l'utilisation accrue des services de télécommunications pendant l'événement, par exemple en diffusant l'éclipse, en partageant du contenu sur les médias sociaux ou en effectuant des appels», a expliqué M. Gupta.

Contrairement à ses deux principaux concurrents, Telus n'a pas besoin de déployer Cell on Wheels, a assuré la porte-parole Jacinthe Beaulieu. Elle a expliqué que Telus a fait des «investissements massifs dans notre réseau» au cours des dernières années, ce qui lui permettra d'offrir une capacité accrue lundi.

«Notre infrastructure peut supporter le nombre accru de visiteurs attendus pendant l'éclipse», a-t-elle assuré.

Mme Beaulieu a indiqué que Telus avait organisé des réunions internes de préparation et était en contact avec les responsables de la sécurité publique et du gouvernement avant l'éclipse. Telus a mis en place un «processus d'intervention d'urgence» au cas où des problèmes surviendraient lundi.

Quebecor a déclaré dans un communiqué que «la force et la robustesse de notre réseau devraient assurer la continuité du service sans fil» le jour de l'éclipse pour tous les abonnés de Vidéotron, Freedom Mobile et Fizz. La société a toutefois ajouté qu'elle surveillerait la situation avant et pendant l'éclipse et qu'elle «interviendrait rapidement si nécessaire».

«N'oubliez pas que l'éclipse elle-même n'a aucun effet sur les réseaux de télécommunications, contrairement à une éruption solaire qui peut affecter les ondes et l'équipement électronique, a rappelé l'entreprise dans un communiqué non attribué.

«Il convient également de noter que la route de l'éclipse totale répartira les sites d'observation potentiels sur une zone relativement vaste, réduisant ainsi le risque de congestion du réseau. Cependant, des ralentissements temporaires restent possibles si des foules plus importantes que prévu se matérialisent à certains endroits.»

La ville de Niagara-on-the-Lake a déclaré que les habitants de la région devraient «envisager d'élaborer à l'avance un plan de communication avec leur famille et leurs amis, et s'assurer que leur téléphone est complètement chargé pour le jour de l'éclipse».

«Si vous utilisez régulièrement de l'argent liquide ou si vous souhaitez en avoir à portée de main, pensez à vous rendre à l'avance dans votre banque locale ou à un distributeur automatique de billets, a indiqué la ville sur son site web. En raison de l'augmentation du trafic cellulaire, certains guichets automatiques fonctionnant en Wi-Fi pourraient être indisponibles.»

Bien que les signaux téléphoniques et les connexions internet ne soient pas directement affectés par les éclipses solaires, qui n'émettent pas de radiations ou d'énergies perturbant les ondes électromagnétiques, M. Gupta a déclaré qu'elles pourraient causer des «perturbations mineures» dans les communications par satellite.

«Mon conseil serait, comme pour tout événement notable, de prévoir le pire de manière proactive, a déclaré M. Gupta. Recueillir des données, élaborer une stratégie et se préparer à tout problème potentiel est une bonne pratique, quel que soit le défi ou le problème.»

Entreprises dans cette dépêche : (TSX:RCI.B, TSX:BCE, TSX:T, TSX:QBR.B)

Sammy Hudes, La Presse Canadienne