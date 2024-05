Prévisions: un été chaud, sec et à haut risque

Les prévisions de MétéoMédia signalent que «l’été 2024 sera chargé météorologiquement, encore une fois», avec du temps chaud et sec prévu partout au pays.

Au Québec et en Ontario, les températures seront au-dessus des normales saisonnières au cours des prochains mois, particulièrement lors de la deuxième moitié de l’été, alors que la chaleur s’imposera.

Le nombre de jours où il fera 30 degrés ou plus dépassera la moyenne saisonnière alors que les précipitations seront moins nombreuses qu’à l’habitude, selon MétéoMédia.

Des vagues de chaleur et peu de précipitations sont des conditions propices au déclenchement de feux de forêt, mais aussi de sécheresse qui peuvent affecter négativement les récoltes et avoir un impact à la baisse sur le niveau des réservoirs et des cours d'eau.

«On a un dôme de chaleur qui va se construire, je dirais, dans le centre des États-Unis, donc qui va remonter du golfe du Mexique jusque dans les États du Midwest et c'est ce dôme qui va remonter sur nos régions de temps en temps. Donc parfois, ça peut amener de longues périodes de chaleur, surtout en juillet et août», a expliqué André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

Ces vagues de temps chaud «cachent des risques importants qui seront à surveiller», a averti le météorologue, car «des périodes de chaleur prolongées peuvent être problématiques pour les personnes vulnérables et entraîner des orages particulièrement costauds».

Près des normales dans l'Ouest

Les météorologues entrevoient des températures généralement près des normales saisonnières ou légèrement au-dessus pour les provinces de l’ouest du pays.

Celles-ci «auront droit à un été un peu plus clément et seront épargnées des chaleurs les plus intenses», selon MétéoMédia qui prévoit que «des précipitations près des normales permettront d’éviter des sécheresses graves pour ces régions».

Tempêtes tropicales à surveiller dans l’Est

En Atlantique, les températures devraient être au-dessus des normales de saison alors que les précipitations seraient «près des normales, sauf pour le nord du Nouveau-Brunswick qui sera sous les normales», a indiqué MétéoMédia.

Les tempêtes tropicales seront à surveiller, particulièrement lors des dernières semaines d’été.

«Avec une saison des ouragans qui s’annonce très active, quelques systèmes tropicaux pourraient déborder en sol canadien et déverser beaucoup de pluie sur leur passage, particulièrement à la fin de l’été et au début de l’automne», a indiqué MétéoMédia dans ses prévisions publiées mercredi.

La semaine dernière, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a annoncé qu'elle s'attend à une saison des ouragans plus active que la moyenne cette année, avec entre 17 et 25 tempêtes «nommées», dont 8 à 13 deviendront des ouragans — et quatre à sept des ouragans majeurs.

