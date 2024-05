Personnes reconnues non criminellement responsables: La SQ approuve

Les deux enfants enlevés par leur père, ce matin, ont été retrouvés sains et saufs. Rappelons qu'une alerte AMBER avait été lancée, ce midi, afin de retrouver Evelyne, 3 ans, et son petit frère, Charles Gourgues, 2 ans, qui auraient été enlevés, vers 9 h 28, par Keven Gourgues à Saint-Vallier dans Bellechasse. On recherchait l'homme de 40 ...