Lutte contre le crime organisé: perquisitions dans deux résidences de Sorel-Tracy

L’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie a mené une opération en matière de trafic de stupéfiants, de possession d’arme à feu et de lutte contre le crime organisé à Sorel-Tracy le 30 juillet dernier.

Les policiers ont réalisé deux perquisitions, dans des lieux habitations sur les rues Provost et Péloquin à Sorel-Tracy, en plus de procéder à une arrestation. L’individu a été libéré en attente de la suite de l’enquête.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi :

97 grammes de cocaïne, 14 grammes de hashisch, 13 comprimés, du matériel servant au trafic de stupéfiants et une réplique d’arme à feu.

L’opération, qui découle d’une enquête amorcée dans le dernier mois, à la suite d’informations du public, a mobilisé plus d’une vingtaine de policiers en plus du groupe tactique d’intervention.

Les ERM sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la fabrication, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic, l’utilisation et la fabrication d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).