Hydro-Québec a rebranché plus de 80 % des clients touchés par les pannes de courant

Les équipes d'Hydro-Québec ont réussi à rebrancher plus de 80 % des clients qui ont été privés d'électricité en raison de la bordée de neige, mais les pannes restantes continuent d'avoir des impacts, mercredi.

Vers 7 heures, environ 70 000 adresses étaient toujours affectées par une panne à l'échelle de la province. À la même heure mardi, quelque 400 000 clients n'avaient pas accès au courant.

Les pannes restantes sont concentrées dans quatre régions: la Montérégie, Lanaudière, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Centre-du-Québec.

Dans ces secteurs, certains centres de services scolaires ont été forcés de fermer les écoles pour une deuxième journée de suite en raison des pannes de courant qui se poursuivent.

Hydro-Québec dispose à nouveau d'environ 1000 monteurs de lignes sur le terrain mercredi.

La société d'État a bon espoir de pouvoir rebrancher la «grande majorité» des clients qui n'ont toujours pas retrouvé l'électricité d'ici la fin de la journée.

«Évidemment, c'est encore beaucoup de personnes. On comprend que ce n'est pas facile de manquer d'électricité au réveil quand il faut amener les enfants à l'école, il faut se préparer», a souligné en entrevue Pascal Poinlane, qui est porte-parole pour Hydro-Québec, mercredi matin.

«En même temps, Hydro-Québec a vraiment mis les bouchées doubles. Puis aujourd'hui, il y a une grosse journée devant nous.»

Plus d'efforts, moins de clients

Comme elles le font habituellement lors des événements météorologiques du genre, les équipes d'Hydro-Québec ont commencé par régler les pannes qui touchaient un grand nombre de clients.

Ainsi, une panne réglée mardi pouvait rallumer les lumières dans environ 1000 adresses d'un seul coup. Or, à mesure qu'ils poursuivent leur travail, les monteurs de lignes peuvent rebrancher de moins en moins de clients à la fois.

«Aujourd'hui, 83 % des pannes qui restent sur le réseau touchent de 1 à 100 clients. Donc, ce sont des pannes qui touchent moins de clients, ce qui veut dire que nos équipes doivent se déplacer davantage pour rétablir l'électricité pour les adresses qui sont touchées», a expliqué M. Poinlane.

Malgré tout, Hydro-Québec pense pouvoir faire des progrès importants d'ici la tombée du jour.

«En fait, il y a peut-être seulement les résidences ou les adresses qui sont situées en arrière-lot, qui sont dans des coins vraiment isolés, vraiment boisés – par exemple des résidences secondaires – qui pourraient être encore privées d'électricité en soirée», a souligné M. Poinlane.

Bordée inhabituelle

Si les premiers flocons se sont fait attendre cet automne, la neige a fait une entrée fracassante au Québec en début de semaine.

La plupart des régions situées dans le corridor comprenant Montréal, la Montérégie, l'ouest de l'Estrie, la Mauricie et le Centre-du-Québec ont reçu de 15 à 25 centimètres de neige depuis dimanche.

Selon Hydro-Québec, l'ampleur des pannes était attribuable à la présence de feuilles sous une neige très lourde. À certains endroits, la neige s'est changée en pluie verglaçante, ce qui a provoqué la chute de branches sur les fils électriques.

Dans les quatre régions les plus touchées – la Montérégie, Lanaudière, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Centre-du-Québec –, Hydro-Québec soutient que ses opérations ont été ralenties par les conditions météorologiques.

«Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, il y avait encore de la neige qui a perduré jusqu'à la fin de la journée, le début de la soirée», a noté M. Poinlane.

«Avec la pluie verglaçante par endroits, ça ralentissait les déplacements de nos équipes. Mais, quand même, on a fait de grands progrès dans ces régions concernées.»

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne