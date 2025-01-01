Une journée de patrouille avec la SQ pour l'élu Martin Lajeunesse

Le 13 novembre dernier, l’élu municipal du secteur Saint-Laurent, Martin Lajeunesse, a pris part à une journée de patrouille en compagnie de l’agent Raphaël Pelletier de la Sûreté du Québec.

Cette activité fut rendue possible grâce au programme Découvrir le milieu policier – Journée de l’élu municipal, une initiative visant à renforcer les liens entre les policiers et les acteurs clés de la communauté.

Tout au long de la journée, M. Lajeunesse a été témoin de la réalité du travail policier en se rendant sur différents appels avec l’agent Pelletier. Il a également parcouru son secteur (St-Laurent) afin de porter une attention particulière à la circulation routière en lien avec le respect du Code en sécurité routière. Le duo a profité de l’occasion pour visiter des résidents du milieu, notamment la ressource pour personnes âgées « Au fil des ans », située sur la rue Courchesne.

Bien que brève, cette incursion dans le quotidien policier a permis à M. Lajeunesse et à l’agent Pelletier d’échanger sur quelques problématiques locales mineures, et de réfléchir à des pistes de solution communes.