Un homme de Saint-Constant en lien avec la pornographie juvénile

Un citoyen de Saint-Constant, Pascal Rolland, 20 ans, a été arrêté par les enquêteurs de la Division des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec.

Il a comparu le 25 février au palais de justice de Longueuil. Il est accusé de possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ainsi que d’avoir accédé à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels.

Une perquisition a eu lieu à son domicile de Saint-Constant et du matériel informatique a été saisi pour analyse.

La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe, au sein de son Service des projets d’enquêtes spécialisées, des experts en matière de cybercriminalité et d’exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l’ensemble des corps policiers municipaux.

Toute information concernant cet homme et ses agissements peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Le public est invité à signaler toute situation d’exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l’adresse suivante : www.cyberaide.ca