Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pascal Rolland, 20 ans

Un homme de Saint-Constant en lien avec la pornographie juvénile

durée 10h00
27 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Un citoyen de Saint-Constant, Pascal Rolland, 20 ans, a été arrêté par les enquêteurs de la Division des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec.

Il a comparu le 25 février au palais de justice de Longueuil. Il est accusé de possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ainsi que d’avoir accédé à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels.

Une perquisition a eu lieu à son domicile de Saint-Constant et du matériel informatique a été saisi pour analyse.

La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe, au sein de son Service des projets d’enquêtes spécialisées, des experts en matière de cybercriminalité et d’exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l’ensemble des corps policiers municipaux.

Toute information concernant cet homme et ses agissements peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Le public est invité à signaler toute situation d’exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l’adresse suivante : www.cyberaide.ca

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les criminels utilisent l'IA pour commettre des attaques par rançongiciel

Publié le 28 janvier 2026

Les criminels utilisent l'IA pour commettre des attaques par rançongiciel

Dans un nouveau rapport, le Centre canadien pour la cybersécurité avertit que les criminels qui détiennent des données contre rançon utilisent des outils d'intelligence artificielle qui leur permettent de cibler plus facilement leurs victimes. Le rapport indique que la menace des logiciels de rançon au Canada «continue de s’accroître et d’évoluer ...

LIRE LA SUITE
La Cour approuve une action collective contre Ticketmaster

Publié le 7 janvier 2026

La Cour approuve une action collective contre Ticketmaster

La Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective contre Ticketmaster, qui accuse la société américaine d'imposer des frais de service abusifs sur la vente de billets. Dans une décision rendue lundi, la juge Eleni Yiannakis a déclaré que les plaignants remplissaient les conditions pour un procès en bonne et due forme et que des ...

LIRE LA SUITE
Fuite de données Desjardins : un fugitif arrêté en Espagne

Publié le 6 janvier 2026

Fuite de données Desjardins : un fugitif arrêté en Espagne

La Sûreté du Québec confirme l’arrestation, par les autorités espagnoles, de Juan Pablo Serrano, recherché depuis juin 2024 par la Direction des enquêtes sur la criminalité financière et la cybercriminalité dans le cadre du dossier Portier, une vaste enquête portant sur la fuite des données Desjardins. Le suspect a été localisé et arrêté dans la ...

LIRE LA SUITE