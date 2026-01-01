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Bris d'équipements

Hydro-Québec continue de réparer les pannes causées par les vents violents

durée 09h00
18 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Hydro-Québec avait prévenu que certains de ses clients allaient devoir passer la nuit de mardi à mercredi sans électricité, et ce fut le cas pour plus de 30 000 d'entre eux. Malgré tout, le nombre d'adresses touchées par une panne continue de diminuer.

Tôt mercredi, il restait environ 35 000 foyers privés de courant à travers la province, en baisse par rapport à 50 000 tard mardi soir. Le pic, atteint mardi avant-midi, tournait autour de 320 000 adresses.

Les pannes ont été causées par des branches et des arbres qui sont tombés sur le réseau électrique sous la force des vents violents de mardi. Certaines rafales ont dépassé les 100 km/h par endroits, selon Environnement Canada.

Hydro-Québec avait indiqué que les rafales avaient brisé certains de ses équipements, ce qui compliquait la tâche de ses équipes pour réparer certaines pannes.

La Montérégie restait la région la plus affectée, mercredi matin, avec un peu plus de 10 000 clients privés de courant. On en comptait environ 8000 dans Laurentides-Lanaudière.

Les autres pannes étaient majoritairement situées au Bas-Saint-Laurent, dans la Capitale-Nationale, dans le Centre-du-Québec, en Chaudière-Appalaches, à Laval et à Montréal.

Selon les prévisions d'Environnement Canada, mercredi s'annonce comme une belle journée dans la plupart des régions du Québec, mais le froid sera au rendez-vous.

À Québec, le refroidissement éolien atteignait -21 avant l'aube, tandis que l'on ressentait -18 au même moment à Montréal.

 

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