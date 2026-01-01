Collision sur le chemin des Patriotes : un homme dans un état grave

Hier matin, un peu avant 6 h, une collision entre deux véhicules est survenue sur le chemin des Patriotes, à Sorel-Tracy.

Les services d’urgence ont constaté sur les lieux que l’un des conducteurs, âgé de 34 ans, avait subi des blessures graves, laissant craindre pour sa vie. Il a été transporté rapidement dans un centre hospitalier.

Selon les premières informations fournies par la Sûreté du Québec, l’homme qui circulait en direction sud aurait perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe, tandis qu’un pick-up arrivant en sens inverse n’a pu éviter l’impact. On soupçonne que les conditions routières et les forts vents qui affectaient le Québec ce jour-là pourraient être en cause dans l’accident.

Un patrouilleur spécialisé en enquête collision s’est rendu sur les lieux afin d’analyser la scène.