Après quatre jours de recherche, l'homme accusé du meurtre de son fils est retrouvé

La Sûreté du Québec a confirmé mercredi avoir retrouvé Philippe Benoît, le père suspecté d'avoir tué son fils de 16 ans à Shawinigan, mettant fin à une chasse à l'homme qui avait débuté dimanche.

Les policiers ont procédé à l'arrestation de M. Benoît vers 16h30, près du lac Veillette, à Shawinigan, a indiqué la sergente Audrey-Ann Bilodeau de la SQ.

«C'est grâce à de l'information reçue du public que nos policiers quadistes membres du service de l'intervention d'urgence se sont déployée rapidement dans le secteur», a-t-elle expliqué.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales avait lancé mardi un mandat d'arrêt contre Philippe Benoît pour le meurtre au premier degré de son fils.

À l'arrivée des policiers, M. Benoît était «conscient et respirait», a décrit Mme Bilodeau. Les agents ont dû «utiliser la force» pour maîtriser l'homme de 41 ans, puisqu'il résistait à son arrestation, a-t-elle précisé.

Phlippe Benoît, qui souffre de trouble de santé mentale, a été pris en charge par une équipe de paramédicaux et il sera transporté vers un hôpital de la région.

«La priorité, c'est qu'il reçoive des soins appropriés à son état», a affirmé la sergente Bilodeau.

Les enquêteurs rencontreront le suspect lorsque «son état de santé le permettra», a précisé Mme Bilodeau, laissant entendre que M. Benoît n'était pas apte à comprendre l'accusation qui pèse contre lui.

La Presse Canadienne