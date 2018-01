Une autre belle édition pour l’Opération Nez rouge de Sorel-Tracy

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy dresse un bilan positif de sa 28e campagne qui s'est déroulée du 1er au 31 décembre 2017. Au total, 896 automobilistes ont été raccompagnés sur tout le territoire de la MRC Pierre-de Saurel et dans la municipalité de Saint-Denissur-Richelieu. Ce nombre représente un peu moins de raccompagnements que l’an dernier, alors que l’organisation avait transporté 989 automobilistes.



Après avoir fait la tournée des partys de bureau avec son équipe en décembre, la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, madame Myriam Arpin, affirme tout de même que les citoyens sont soucieux de prévoir leur retour à la maison : « Ils font appel à un ami, un taxi, à un service de raccompagnement privé ou encore à l’Opération Nez rouge. Les options sont nombreuses et c’est la preuve que le message de l’Opération Nez rouge a fait son chemin au fil du temps. Il y a moins de gros partys de bureau en décembre dans la région, surtout avec le départ de certaines entreprises. Ça explique en partie la légère diminution de raccompagnements que nous avons depuis deux ans », ajoute Myriam Arpin.



Selon Myriam Arpin, l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy a enregistré un autre record d’inscription bénévole cette année : « Plus de 300 citoyens se sont inscrits en 2017, c’est un nouvel exploit. En moins de 10 ans, nous avons doublé la participation bénévole, c’est incroyable! » L’implication de Rio Tinto Fer et Titane et de plusieurs entreprises de la région ont certainement contribué à ce succès : « Le Défientreprises que l’on a lancé l’an dernier a incité plus de compagnies à s’inscrire cette année. Notre présidente d’honneur, madame Nathalie Lemay, Chef de service, Communications chez Rio Tinto Fer et Titane, espérait que ses collègues participent en grand nombre en décembre. Le message a été entendu, plus de 75 employés ont répondu à l’appel comparativement à 26 l’an dernier. C’est tellement un beau cadeau », affirme Myriam Arpin. « L’Opération Nez rouge, c’est un service qui est fait par la communauté et pour la communauté, il faut toujours s’en souvenir. Plus nous avons de bénévoles, plus nous pouvons raccompagner de gens à la maison, surtout en période de pointe », soutient Myriam Arpin.



Outre les conditions climatiques, le défi est toujours d’impliquer plus de bénévoles entre le 24 et le 31 décembre : « Le 31 décembre, par exemple, nous aurions pu faire plus de 100 raccompagnements. Nous en avons complété seulement 45 parce que nous n’avions que 6 équipes sur la route. En revanche, le 8 décembre, nous avions plus de 20 équipes, et nous avons réalisé 105 raccompagnements », mentionne Myriam Arpin.



Les utilisateurs de l’Opération Nez rouge ont été très généreux encore une fois. Bien que le service soit entièrement gratuit, les gens peuvent faire un don. Ils savent que ce sont les jeunes d’ici qui en profitent puisque c’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui organise cette grande campagne de sécurité routière à Sorel-Tracy. Le montant total des profits de l'édition 2017 de l’Opération Nez rouge SorelTracy sera connu le mardi 6 février prochain, lors du traditionnel «5 à 7 » des bénévoles qui aura lieu au Cégep de Sorel-Tracy.



L'Opération Nez rouge et son maître d’œuvre, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, souhaitent remercier tous les bénévoles pour leur précieuse collaboration, les clients qui ont opté pour le service de raccompagnement durant le temps des Fêtes, les généreux commanditaires de la région, sans oublier la présidente d’honneur de cette 28e édition, madame Nathalie Lemay, Chef de service, Communications chez Rio Tinto Fer et Titane. Il faut également souligner l’implication majeure du comité organisateur qui collabore à l’organisation de la campagne pendant l’automne, et qui passe toutes les nuits à la centrale d’opération. Sans eux, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ne pourrait avoir le succès escompté année après année.



Pour revoir, en images, les meilleurs moments de la campagne 2017, rendez-vous sur la page Facebook de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy.

-