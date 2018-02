Plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Au cours de la dernière fin de semaine, les policiers de la MRC Pierre-De Saurel ont procédé à l’arrestation de six conducteurs dont la capacité de conduite était affaiblie par l’alcool ou une drogue. Cinq de celles-ci se sont déroulées lors de patrouille préventive.

La première intervention a eu lieu le 16 février, sur le boulevard Fiset à Sorel-Tracy, où une femme de 39 ans a été arrêtée, son taux d’alcoolémie était supérieur à la limite prescrite par la loi qui est de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Le 17 février, sur la rue Hébert et sur l’autoroute 30 à Sorel-Tracy, deux conducteurs âgés de 59 ans et 33 ans ont été arrêtés pour la conduite de leur véhicule alors que leur taux d’alcoolémie était de près d’une fois et demie supérieur à la limite prescrite par la loi. De plus, sur la rue Roi, un homme de 31 ans a été arrêté pour la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool, pour refus de fournir un échantillon d’haleine et une entrave au travail des policiers. Il est demeuré détenu et comparaissait lundi le 19 janvier au Palais de justice de Sorel.

Le 18 février, un véhicule a fait un capotage sur la route Marie-Victorin, à Sorel-Tracy. Le conducteur et son passager ont été conduits dans un centre hospitaliser pour des blessures. Un prélèvement sanguin a été réalisé sur le conducteur de 36 ans afin de déterminer son taux d’alcoolémie. Toujours cette même date, sur le boulevard Fiset à Sorel-Tracy, un homme de 33 ans a été arrêté pour la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par une drogue. Quelques comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine ont également été retrouvés dans son véhicule.