La Fondation des amis de la bonne entente inc. de Sorel-Tracy (FABE) remercie madame Diane Lemieux

La Fondation des amis de la bonne entente inc. de Sorel-Tracy (FABE) recevait le 8 avril 2018 comme conférencière, madame Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec.

C'est avec toute sa détermination et sa fougue qu'elle nous a parlé de son arrivée dans le monde de la construction, en traçant un parallèle avec l'une des causes qui lui tient le plus à coeur, celle de la promotion des droits des femmes dans notre société et dans son industrie.

La FABE tient donc à remercier chaleureusement madame Lemieux, une résidente de la région, pour sa présence comme conférencière. Laquelle a permis de générer des profits qui ont été immédiatement remis sous forme de dons, à différents organismes de la région de Sorel-Tracy via leurs représentants, que nous énumérons ci-après :

Madame Diane Dany-Lefebvre de la Maison des jeunes, secteur Tracy

Madame Louise Deslisle de la Porte du passant

Monsieur Jean-Claude Guyon pour La Margelle

Monsieur Denis Tremblay du Centre d'action bénévole

Madame Nathalie St-Germain de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy

Le prochain petit-déjeuner de la FABE aura lieu à l'automne 2018.

Fière de ses 46 ans d'existence, la Fondation des amis de la bonne entente inc. est un organisme de charité fondé en 1972 et qui a distribué depuis, environ 200 000 $ à des organismes de la région de Sorel-Tracy. En 2018, la FABE comme institution de « bienfaisance, de charité, de secours aux enfants, d'éducation et d'aide à la jeunesse » se tourne résolument vers l'avenir, toujours consciente des besoins grandissants de notre société pour une meilleure redistribution de la richesse.