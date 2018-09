Il circule en état d'ébriété à 145 km/h dans une zone de 90

Dans la nuit de samedi à dimanche, le 21 juillet vers 1 h, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec étaient positionnés en surveillance à l’intersection de la route Marie-Victorin (route 132) et du chemin Robert, à St-Robert.

Les policiers ont capté un automobiliste qui circulait à haute vitesse sur la route Marie-Victorin, soit à plus de 145 km/h dans la zone de 90. Lors de l’interception du conducteur, un homme de 35 ans de Sorel-Tracy, ils ont constaté que ce dernier était en état d’ébriété.

Les policiers ont donc procédé à son arrestation pour conduite avec la capacité affaiblie. Le conducteur a d’ailleurs échoué l’alcootest avec un taux supérieur au double de la limite légale. Durant l’intervention policière, il y a également eu saisie d’environ 400 grammes de cannabis dans le véhicule.

Le suspect comparaîtra ultérieurement pour être accusé de conduite avec la capacité affaiblie et possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic.

Il a également reçu un constat d’infraction de 869$ et 10 points d’inaptitude pour le grand excès de vitesse, en plus de se faire saisir son véhicule pour une période de 30 jours et se faire suspendre son permis de conduire 90 jours en attendant la suite des procédures judiciaires.