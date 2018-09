Lundi, en début de nuit, un vol qualifié est survenu dans un dépanneur situé sur le chemin des Patriotes à Sorel-Tracy.

Le suspect a sommé le commis de lui remettre une somme d’argent pour ensuite prendre la fuite. Personne n’a été blessé.

Une enquête a été initiée et le suspect âgé de 23 ans a finalement été localisé plus tard en journée alors qu’il était dans un parc situé à Saint-Hyacinthe. Il a été arrêté, interrogé et détenu et il comparaitra aujourd’hui au Palais de justice de Sorel.