Deux suspects recherchés pour une entrée par effraction

La Régie de police Richelieu-Saint-Laurent recherche deux suspects d’introduction par effraction survenue sur notre territoire.Le 24 Juillet 2018 la plaignante arrive chez elle à sa résidence d'Otterburn Park et un véhicule est dans son entrée avec un conducteur à bord.

Il prétend chercher quelque chose et quitte rapidement. Son complice sort de la cour arrière et est récupéré plus loin (pas de description). Effraction moustiquaire coupé. Bijoux et plusieurs appareils photos volés.

Toute information pouvant aider les policiers à le localiser peut être transmise en contactant le 450-536-3333 poste 1 ou le 1-888-678-7000.

DESCRIPTION DU CONDUCTEUR :

Sexe : M

Age : +/- 25 ans

Grandeur : 1,77 m

Masse : 180 à 200 Lbs

Teint : Claire

Cheveux : Foncés

Yeux : Brun

Langue parlée : Français

CARACTÉRISTIQUES :

Portrait-robot du conducteur.

Il porte également un tatouage au bras gauche

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE SUSPECT :

Infinity gris pâle assez récent et propre.