Rôdeur et conducteur dangereux arrêtés récemment à Sorel-Tracy

Deux individus ont récemment été arrêté récemment sur le territoire de la Ville de Sorel-Tracy par les agents de la Sûreté du Québec. Le premier rodait sur un terrain privé de la rue Chatelle alors que le second circulait à haute vitesse sur l'autoroute 30.

Le vendredi 24 août dernier,, en début de nuit, les policiers de la MRC Pierre-De Saurel ont été appelés à se rendre sur la rue Chatelle à Sorel-Tracy pour un véhicule suspect ainsi qu’une personne suspecte qui rodait sur un terrain privée. À l’arrivée des policiers, ils ont localisé un homme qui en les voyant, a pris la fuite à pied. Rapidement, ils l’ont localisé et ont procédé à son arrestation.

Les policiers ont détecté qu’il y avait eu vol d’outils dans un camion de construction qui était stationné sur ce terrain et les objets volés ont été retrouvés à proximité des lieux. De plus, lors de la fouille du véhicule suspect, les policiers ont retrouvés des outils de cambriolage, des objets qui seraient volés en plus de stupéfiants, soit quelques grammes de cannabis et quelques comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine.

Le suspect, un homme âgé de 34 ans de Sorel-Tracy, a été amené au poste de police afin d’être interrogé pour ensuite être libéré par le biais d’une promesse à comparaitre assortie de conditions à respecter.

Cette arrestation fait suite à la vigilance d’un citoyen et d’un appel logé rapidement aux policiers.

Conduite dangereuse

Le dimanche 26 août, peu après 2h 30, lors d’une opération cinémomètre, les policiers ont capté un véhicule qui circulait à 180 km/h sur l’autoroute 30 à Sorel-Tracy, zone réglementée à 100 km/h. Suite à l’interception du véhicule, ils ont détecté que le conducteur avait les capacités affaiblies par l’alcool.

Le conducteur, un homme âgé de 25 ans de Sorel-Tracy, a été amené au poste de police pour la passation des tests et son taux d’alcoolémie était de près de trois fois supérieur à la limite prescrite par la loi. Son véhicule a été saisi 30 jours et son permis a été saisi pour 90 jours.

De plus, il s’est vu signifier un constat d’infraction de plus de 1523 assortie de 14 points d’inaptitude.

Il a été libéré par le biais d’une citation à comparaitre et pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, conduite dangereuse et fuite policière car le véhicule a poursuivi sa route alors que le véhicule patrouille tentait de l’intercepter.