Arrestation à Yamaska pour vol et recel de véhicule

Au cours de la nuit dernière, alors que les policiers étaient en patrouille dans le secteur de Yamaska, ils ont procédé à l’interception d’un camion pick-up qui circulait sur la rue Principale. Lors de l’interpellation du conducteur, ils ont remarqué certains bris dans le véhicule et certaines irrégularités concernant le conducteur.

En effectuant des vérifications plus approfondies, ils ont constaté que le véhicule avait été volé dans une autre région de la Montérégie.

Le suspect de 20 ans, de Saint-Hyacinthe, a été arrêté et conduit au poste de police afin d’être interrogé. Il a par la suite été libéré et pourrait se voir émettre ultérieurement une sommation à comparaître. Il pourrait faire face à des accusations de vol et recel d’un véhicule.

Des expertises seront aussi réalisées sur le véhicule.

L’enquête se poursuit.