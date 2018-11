Appel à la vigilance des aînés pour éviter le vol ou la fraude

Face à une recrudescence des vols et fraudes commises auprès des aînés, le SPVM passe en mode prévention. Le corps de police demande aux aînés et aux membres de leur famille d’être vigilant.

Récemment, la Section des crimes économiques du SPVM a procédé à l’arrestation d’une femme de 53 ans, travaillant dans une résidence. Celle-ci a volé, dans le courrier, la nouvelle carte de crédit d’une résidente âgée de 91 ans.

Une fois la carte de crédit volée, la suspecte a appelé la banque en se faisant passer pour cette résidente. Elle a obtenu par courrier un nouveau numéro d’identification personnel (NIP) en prétextant qu’elle devait s’acheter rapidement des appareils auditifs. La suspecte a ainsi pu utiliser la carte de crédit pour effectuer divers achats et retirer de l’argent au guichet.

Lorsque la fraude a été mise au jour, la banque a remboursé la plaignante et subit une perte totalisant 6 593,70 $. La suspecte n'est plus à l'emploi de la résidence. Elle fait face à deux chefs d’accusation pour fraude de plus de 5000 $ et fraude à l'identité avec l'intention d'obtenir un avantage.

Conseils de prévention

• Évitez de donner vos informations personnelles au personnel de soutien.

• Ne divulguez pas de renseignements personnels, comme vos comptes bancaires et votre numéro d’assurance sociale par courriel ou par messagerie.

• Utilisez une déchiqueteuse pour détruire vos documents contenant des informations personnelles.

• Mémorisez votre NIP, ne l’inscrivez jamais sur vos cartes bancaires.

• Ne divulguez jamais votre NIP à une personne même si elle va faire une commission pour vous. Vous êtes responsable des achats si vous avez donné votre NIP.

• Conservez vos chéquiers en lieu sûr, limitez le nombre en votre possession et ne les conservez pas avec vos pièces d’identité.

• Remplissez toujours le talon d’un chéquier en y inscrivant la date, le montant et la raison du chèque.

• Vérifiez vos informations bancaires plusieurs fois par mois.

• Règle générale, les banques, vous accordent un délai de 30 jours après l’émission d’un relevé mensuel pour déclarer toutes anomalies. Au-delà de ce sursis, vous pourriez être tenu responsable de la perte encourue par une fraude.

•Vérifiez votre historique de crédit une fois par année.