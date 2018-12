Deux hommes arrêtés en lien avec des stupéfiants dans la MRC Pierre-de-Saurel

Au cours de la soirée du 20 décembre, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Pierre-de-Saurel ont effectué un contrôle routier sur l’autoroute 30 Est, près de l’intersection avec le boulevard Poliquin.

Alors qu’ils ont interpellé les occupants d’un véhicule, les policiers ont constaté que le passager était en possession de cocaïne.

Une fouille plus poussée du véhicule leur a également permis de trouver et saisir près de 9 000 comprimés de méthamphétamine ainsi que plusieurs grammes de cocaïne et de haschich.

Les deux occupants du véhicule, deux résidents de Contrecœur âgés dans la trentaine, ont comparu le 21 décembre en lien avec cette intervention policière pour être accusés de différentes infractions en matière de stupéfiants.