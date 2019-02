Policiers et citoyens de la province: relevez le Défi de l'ours polaire 2019

Le décompte est commencé avant l'édition 2019 du Défi de l'ours polaire, événement organisé annuellement par les corps policiers de la province. Le 23 février prochain, policiers et citoyens intéressés sont invités à se jeter dans les eaux du Fleuve Saint-Laurent pour une bonne cause.

Cette année, la cause soutenue sera celle des athlètes d'Olympiques spéciaux vivant avec une déficience intellectuelle. Voici les détails si ce défi vous intéresse:

Heure : 13 h à 16 h (inscription possible sur place dès 11 h 30)

Endroit : Club de Canoë de Course de Lachine situé au 2105, boulevard Saint-Joseph

Stationnement : municipaux et dans la rue

Transport en commun : métro Lionel-Groulx et autobus (voir le site de la STM pour les détails)

Comment participer

Moyennant une contribution financière de 50 $, les policiers et les participants courageux sont invités à former une équipe de quatre personnes et à s’inscrire sur le site internet de l’événement. S'ils n'ont pas d'équipe, ils peuvent se joindre à celle des « Amis d'Olympiques spéciaux ». Ils sauteront alors aux côtés d'autres personnes qui, comme eux, ont cette cause à cœur.

Un prix spécial sera remis à la personne ou l’équipe ayant le costume le plus original. Sur place, des kiosques d'alimentation, de l'animation et des activités pour tous. Invitez vos proches, venez en grand nombre et surtout habillez-vous chaudement!!