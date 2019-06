Les cadets de la SQ de retour pour l'été à Sorel-Tracy

Les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour depuis le 2 juin à Sorel-Tracy. Les deux cadets à vélo assurent une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs notamment dans le carré Royal. Au cours de l’été, ils participeront à des événements locaux et prendront part à des activités de relations communautaires.

Le Programme de cadets de la Sûreté vise trois objectifs principaux : accroître la visibilité de la Sûreté du Québec dans les communautés; assurer une vitrine pour le recrutement de futurs policiers et soutenir l’application du modèle de police de proximité à la Sûreté du Québec.

Ce programme constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la formation qu’il offre aux cadets ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison.

Projet pilote : Mandats spécifiques pour 60 cadets supplémentaires

À l’été 2019, 60 cadets supplémentaires seront présents sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Ils auront pour mandat principal d’informer la population au sujet de deux nouvelles lois, soit la Loi sur le cannabis et la Loi sur l’immatriculation des armes à feu. Ils seront également présents lors d’événements d’envergures et tiendront des kiosques d’information.

La présence des cadets comporte plusieurs avantages, dont une réduction des méfaits dans les lieux publics ou une diminution du nombre de plaintes reliées à la criminalité juvénile. Ces répercussions ont été observées à plusieurs endroits où le programme a été implanté.