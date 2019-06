Achat immobilier: pourquoi devez-vous exiger la garantie de qualité

L’achat d’une propriété est un processus complexe qui nécessite plusieurs étapes et une longue réflexion. Parmi les éléments à considérer pour prendre une décision éclairée, on retrouve entre autres l’emplacement, la dimension, l’âge et l’état général des lieux. Personne ne souhaite emménager dans sa nouvelle demeure pour se rendre compte éventuellement qu’elle ne correspond pas à leurs besoins et qu’elle contient plusieurs vices cachés. Il y a donc des façons de se protéger de ce genre de mauvaises surprises. La plus efficace est d’exiger la garantie de qualité. Elle consiste en une inspection générale des lieux pour s’assurer qu’il n’y ait pas de défaut invisible à première vue même pour quelqu’un qui s’y connait. Cette demande est nécessaire si vous voulez éviter de vous retrouver dans une situation problématique.

Les procédures judiciaires

Entamer une procédure contre les vices cachés immobiliers est le moyen le plus efficace d’obtenir réparation suite à la découverte d’un défaut non mentionné à l’achat. Les procédures judiciaires vous permettront de formuler une plainte puis d’obtenir un montant d’argent comme dédommagement pour les frais et les ennuis encourus. Ces procédures sont parfois lourdes et couteuses, mais elles sont nécessaires pour un défaut majeur qui affecte votre quotidien. Par contre, les procédures judiciaires sont largement allégées si vous demandez la garantie de qualité avant de procéder à l’achat. Vous aurez donc un recours clair et légal contre les vendeurs. Cette inspection pourrait également vous éviter d’entamer des procédures judiciaires puisque les vendeurs pourront connaître les différents problèmes de la maison et vous pourrez décider ensemble de l’entente à apporter. Une inspection pourrait également motiver les vendeurs à arranger des éléments qu’ils savaient défectueux pour ne pas qu’ils soient un frein lors de l’achat.

Les conséquences possibles

Il y a plusieurs conséquences possibles à ne pas exiger une garantie de qualité. La plupart d’entre elles requièrent beaucoup de temps, d’énergie et de dépenses à être réparées. Elles pourraient également avoir une incidence sur votre santé. Par exemple, des problèmes au niveau de la toiture pourraient éventuellement amener une infiltration d’eau ou la présence de moisissure pourrait affecter grandement vos habiletés respiratoires. Il est donc important de s’assurer que la maison soit solide et en bon état. Il faut évidemment faire particulièrement attention aux maisons plus anciennes et à celles construites ou rénovées par les propriétaires eux-mêmes. Elles sont plus à risque d’être mal en point et potentiellement problématiques.