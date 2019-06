Démantèlement d'un réseau de stupéfiants : quatre arrestations

La Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent procède depuis 06h00 ce matin au démantèlement d’un réseau de stupéfiants qui couvrait les régions de Beloeil, Saint-Basile-le-Grand et Mont-Saint-Hilaire.

L’enquête a débuté au mois de janvier 2019 et a permis de procéder à l’arrestation de quatre (4) personnes (3 hommes et une femme) âgés entre 28 et 49 ans. Le réseau était formé d’une tête dirigeante et 2 vendeurs, Les perquisitions ont eu lieu dans les municipalités de Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand et McMasterville.

Les perquisitions ont permis la saisie de deux (2) véhicules, d’argent et de stupéfiants.

Les suspects comparaîtront aujourd’hui au palais de justice de Saint-Hyacinthe pour des accusations en matière de trafic de stupéfiants.