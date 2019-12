Une suspecte de vols à identifier : la SQ demande l'aide de la population

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier une femme suspectée de vols dans des commerces situés à Sorel-Tracy.

La suspecte aurait effectuée plusieurs achats le 20 juillet dernier dans deux dépanneurs situés sur le boulevard Fiset, en utilisant une carte de crédit volée. Celle-ci aurait été dérobée un peu plus tôt cette même journée au centre multifonctionnel Richardson, situé sur la rue Victoria à Sorel-Tracy.



La suspecte en question mesure environ 1,57 m (5 pi 2 po), pèse environ 64 kg (140 lbs), a les cheveux blonds et elle a des tatouages sur l’épaule droite et sur le mollet gauche ainsi qu’une attelle au genou droit.

Lors des événements, elle portait une camisole rouge, un short noir et des lunettes dont la monture est rouge.

Toute information pouvant permettre d’identifier ou de retracer cette femme peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.