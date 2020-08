Un adolescent de 16 ans disparaît à Saint-Hyacinthe

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Éloïc Loyer Brien, 16 ans, de Saint-Jude.

Il a été vu pour la dernière fois le 18 août à Saint-Hyacinthe. Il se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L'adolescent mesure 1,73 m (5 pi 8 po), pèse environ 64 kg (142 lb) et a les cheveux bruns et longs et les yeux bleus.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une veste noire, des shorts, des souliers blancs de marque PUMA et un sac à dos kaki.

Toute personne qui apercevrait Éloïc Loyer Brien est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Éloïc Loyer Brien peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.