Deux trentenaires arrêtés pour trafic de stupéfiants à Sorel-Tracy

Le 4 novembre, les policiers et les enquêteurs de la MRC Pierre-de-Saurel, avec la collaboration de la Division des enquêtes et de la coordination du crime organisé de la Montérégie, ont procédé à l’arrestation de deux personnes relativement à du trafic de stupéfiants.

Un homme et une femme, âgé de 36 et 35 ans, de Sorel-Tracy, ont été arrêtés et libérés. Ils pourraient faire face à des accusations de trafic de stupéfiants.

Ces arrestations font suite à une enquête qui a débuté au mois de mars 2020, et des perquisitions ont eu lieu sur la rue Charlotte et la rue Adélaïde à Sorel-Tracy. Celles-ci ont permis la saisie de plus de 3000$ en argent canadien, 3 téléphones cellulaires, certains comprimés de méthamphétamine et jujubes à base de cannabis, des documents et du matériel reliés au trafic de stupéfiants.

Le maître-chien, le groupe d’intervention tactique et le service d’identité judiciaire de la Sûreté du Québec ont également participé à l’opération.

Rappelons que tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.