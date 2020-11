Un trentenaire arrêté pour leurre d'enfant et incitation à des contacts sexuels

Ce 3 novembre, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a procédé à l’arrestation d’Éric Séguin, 31 ans, de Saint-Amable concernant des dossiers de leurre d’enfant et d’incitation à des contacts sexuels sur des mineurs. Les évènements se seraient produits entre mars et septembre derniers.

Éric Séguin a comparu le 3 novembre, au palais de justice de Sorel, où il a fait face aux chefs d’accusation de leurre d’enfant, d’incitation à des contacts sexuels et de manquement aux conditions d’un engagement.

L’homme sévissait sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, plateforme sur laquelle il utilisait les alias; « Éric Seg », « el_fenomeno_01 », « petit.panda.01 » ou encore sur Snapchat où ces pseudonymes connus sont; « chatbotter_01 » et « petitpanda_01 ». Il entrait en contact avec des victimes âgées entre 13 et 15 ans pour ensuite se présenter à elles comme masseur et leur offrir d’avoir des contacts de nature sexuels.

Puisque l’enquête tend à démontrer qu’il y aurait d’autres victimes, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent sollicite le public afin d’identifier d’autres victimes potentielles. Toute information au sujet de cet homme ou de ses agissements peut être transmise de façon confidentielle à la Centrale du service de Police Richelieu-Saint-Laurent au 450-536-3333.

Les adolescent(e)s qui éprouveraient le besoin de parler à quelqu'un en regard de ce type de situations peuvent contacter Jeunesse, J’écoute (1-800-668-6868) : un service d’accompagnement psychologique anonyme et confidentiel. De plus, les parents et adolescent(e)s peuvent en apprendre davantage sur l’autoexploitation juvénile en consultant le site www.aidezmoisvp.ca