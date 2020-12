Un trentenaire de Sorel arrêté pour des infractions sexuelles

Les enquêteurs du poste de la MRC Pierre-de-Saurel ont procédé, le 19 novembre, à l’arrestation de Marcel Descôteaux-Morel, 38 ans, de Sorel-Tracy, relativement à des infractions de nature sexuelle.

Marcel Descôteaux-Morel a comparu, le même jour, au Palais de justice de Sorel pour faire face à des accusations d’agression sexuelle et de bris de conditions en lien avec des événements survenus entre juillet et octobre 2020. Il a comparu à nouveau, le 4 décembre, pour son enquête sur remise en liberté et il a été gardé détenu en attendant la suite des procédures judiciaires.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.