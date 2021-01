Hausse des collisions mortelles en 2020 par rapport à l'année précédente

La Sûreté du Québec dévoile son bilan provisoire des collisions mortelles pour l’année 2020. Malheureusement, chaque année, des personnes perdent la vie lors de collisions routières sur le territoire desservi par le corps de police.

Bien que l’année 2020 révèle une hausse du nombre de collisions mortelles par rapport à l’année 2019, passant de 217 à 228 cette année, nous constatons quand même que le bilan demeure sous la moyenne des cinq dernières années (qui est de 236 collisions).

Le bilan 2020 démontre que les principales causes des collisions mortelles sont :

- la conduite imprudente et les excès de vitesse (29% des collisions);

- l’inattention / distraction (14%);

- la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou la fatigue (10%);

Soulignons par ailleurs que près de 20% des victimes décédées dans des collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité.

En ce qui a trait aux collisions impliquant au moins une motocyclette, nous dénombrons 52 collisions qui ont mené à 54 décès en 2020, cela représente une hausse du nombre de décès par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, qui se situe à 41.

Enfin, le bilan routier provisoire de l’année 2020 fait état de 18 piétons décédés et six cyclistes décédés. Alors que le nombre de piétons décédés a légèrement diminué face au bilan de 2019 (avec 21 décès), c’est un cycliste de plus qui a perdu la vie en 2020 comparativement à une moyenne de 4

pour les cinq dernières années.

La Sûreté du Québec maintient ses efforts afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, notamment grâce au travail de ses patrouilleurs ainsi qu’aux campagnes de sensibilisation.

Cependant, elle tient à rappeler aux conducteurs qu’ils doivent adopter des comportements routiers sécuritaires et faire preuve de prudence pour réduire les risques d’être impliqués dans une collision.