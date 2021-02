Accident du 27 janvier sur la route 132

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, est revenu sur l’accident survenu sur la route 132 dans la municipalité de Saint-Robert, dans une déclaration prononcée au salon bleu de l’Assemblée nationale, le 3 février dernier.

« La semaine dernière, notre communauté a été ébranlée par un grave accident sur la route 132 à la hauteur de la municipalité de Saint-Robert. William, qui aura 14 ans en mars prochain, a été happé par une voiture alors qu’il se dirigeait à son aire d’attente pour l’autobus. Heureusement, le jeune homme s’en est sorti et il est présentement à se remettre tranquillement, avec l’aide de sa famille qui ont eu, on peut le comprendre, la peur de leur vie. », raconte le député de Richelieu.

Le député de Richelieu a également tenu à souligner l’excellent travail des services d’urgence de Sorel-Tracy : « J’aimerais donc prendre un moment, Mme la Présidente, pour féliciter et remercier du fond du cœur les pompiers, les policiers, les ambulanciers et le personnel soignant de l’hôpital ainsi que tous ceux et celles qui ont littéralement sauvé la vie de William. Je remercie tout particulièrement les pompiers Maxime Grenier et Sylvain St-Onge d’être restés auprès du jeune homme dans l’ambulance tout au long du parcours vers l’hôpital. Au nom des citoyens de Richelieu, je souhaite un prompt rétablissement à celui que sa maman appelle affectueusement son petit guerrier », ajoute-t-il.