Le gouvernement va de l’avant avec la réfection de la route 132 

Le gouvernement du Québec confirme la réalisation, au cours des deux prochaines années, de deux projets ayant pour but d’améliorer l’état de la route 132 à Sorel-Tracy. Le député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation, M. Jean-Bernard Émond, au nom du ministre des Transports, M. François Bonnardel, en a fait l’annonce.

Plus précisément, la reconstruction du revêtement d’asphalte entre le boulevard Poliquin et le rang Sainte-Thérèse sera réalisée en 2021. La réfection se poursuivra ensuite sur le tronçon situé entre le rang Sainte-Thérèse et la rivière Pot-au-Beurre au début de 2022.

« La remise en état de ces deux tronçons de la route 132 sur près de 8km de chaussée est une bonne nouvelle pour les gens de la région. Les sommes qui sont investies dans des projets essentiels comme ceux-ci permettent non seulement d’assurer la pérennité et la sécurité du réseau routier québécois, mais également de relancer l’économie du Québec », mentionne, M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie

Enjeux de mobilité globale

« La réalisation de ces deux projets s’inscrit dans les démarches déjà entamées afin d’améliorer la sécurité et la mobilité régionale, plus particulièrement à Sorel-Tracy. C’est pourquoi nous continuerons, en collaboration avec tous les partenaires concernés, à travailler sur les enjeux de mobilité globale de ce secteur dans l’objectif de toujours répondre aux besoins des citoyens de notre région », souligne M. Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation

Il est important de spécifier que les deux projets ne peuvent pas être effectués tous les deux en 2021 en raison de la durée des travaux et pour permettre à la Ville de Sorel-Tracy de réaliser des travaux sur des conduites situées sous la chaussée de la route 132 à l’endroit visé.