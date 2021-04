Un quadragénaire de Sorel-Tracy arrêté pour introduction par effraction

Le samedi 10 avril vers 6h, les policiers de la MRC de Pierre-De Saurel sont intervenus pour une introduction par effraction dans un établissement communautaire de la rue Phipps à Sorel-Tracy.

Le suspect s’est introduit par effraction dans l’établissement pour ensuite y voler de l’équipement électronique et de l’argent. En plus des démarches d’enquête effectuées, un policier a pu reconnaître le suspect sur les caméras de surveillance et ainsi l’identifier. Le 12 avril, les policiers ont procédé à son arrestation en lien avec l’événement. Une perquisition a également eu lieu dans une résidence où certains objets volés ont été saisis.

Le suspect, un homme âgé de 41 ans de Sorel-Tracy a comparu ce mardi 13 avril, au palais de justice de Sorel-Tracy pour faire face à des accusations notamment d’introduction par effraction, de vol et de méfaits.

Rappelons que tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.