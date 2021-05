Arrestation d'un jeune de 23 ans en matière de proxénétisme

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, le 29 avril, à l’arrestation d’un homme de 23 ans pour des crimes en matière de proxénétisme sur la rue Montcalm à Saint-Joseph-de-Sorel.

Jérémy Fay-Lachapelle, 23 ans a comparu le vendredi 30 avril au Palais de justice de Sorel-Tracy sous diverses accusations en matière de proxénétisme, notamment d’avoir amené une personne de moins de 18 ans à offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribution.

Ces accusations concernent six victimes pour des événements survenus entre le mois de novembre 2019 et le mois de décembre 2020. Le suspect était en situation de confiance auprès de ces victimes, d’âge mineur et majeur au moment où les événements se sont produits dans différentes villes notamment à Sorel-Tracy, Drummondville et Longueuil.

L’enquête tend à démontrer qu’il pourrait avoir fait d’autres victimes. Toute personne qui aurait de l’information sur Jérémy Fay-Lachapelle ou concernant ses agissements peut, en tout temps, la transmettre de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.