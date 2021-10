Arrestation et saisie de cannabis lors d’une interception à Sorel-Tracy

Le 6 octobre 2021, alors qu’ils étaient en patrouille sur le Boulevard Poliquin à Sorel-Tracy, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De Saurel ont intercepté un véhicule ayant une conduite erratique afin de vérifier l’état de conduire du conducteur.

Ce dernier a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. À l’intérieur du véhicule, les policiers ont saisi plus de 1840 gr de cannabis, plus de 25 gr de résine de cannabis et de wax, 1 téléphone cellulaire et divers items reliés au trafic de stupéfiants.

L’homme âgé de 25 ans a également été arrêté pour possession de cannabis en vue de la vente. Il pourrait faire face à d’éventuelles accusations en matière de conduite avec les capacités affaiblies et de trafic de stupéfiants.

Les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la production ou au trafic de stupéfiants de manière confidentielle en communiquant avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.