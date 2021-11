Quels sont les conseils de prévention pour éviter le vol de votre voiture à appliquer selon la SQ? Plusieurs recommandations peuvent être suivies par les propriétaires de voiture pour s’assurer que celle-ci ne soit pas dans la mire des voleurs.

Par exemple:

- Gardez vos vitres fermées lorsque le véhicule est sans surveillance;

- Verrouillez les portières et le coffre arrière du véhicule;

- Si possible, garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé;

- Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans surveillance;

- Ne laissez aucun objet de valeur visible dans le véhicule;

- Rangez les colis, sacs et sacs à main à l’abri des regards et surtout, ne laissez pas dans votre voiture vos carnets de chèques, votre portemonnaie ou les clés de la 2e voiture du domicile;

- Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électronique se trouverait à l’intérieur (support de GPS, chargeur, adaptateur);

- Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que des voleurs captent leur signal.

- Lors de ventes sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur internet;

- L’installation d’un système de caméras de sécurité peut également être envisagée;

- Si vous apercevez un rôdeur ou une personne ayant un comportement suspicieux dans votre secteur (personne qui semble errer, qui se couche sous un véhicule, qui transporte des outils) notez une brève description de celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, l'habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque, et composez le 911;

- Si vous avez été victime d’un vol ou de méfait, portez plainte à votre service de police, les policiers vous donneront des instructions concernant la protection de la scène et ils pourront colliger de l’information qui pourrait faire progresser l’enquête.

Code de la sécurité routière

Le Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières. Cette infraction peut entrainer une amende de 108$.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.