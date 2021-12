Deux interventions en matière de capacités affaiblies à Sorel-Tracy

Grâce à la vigilance des citoyens dans la fin de semaine du 20 et 21 novembre, les policiers de la MRC de Pierre-De Saurel ont effectué des arrestations en lien avec la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Samedi 20 novembre, vers 15h00, un citoyen circulant sur le chemin St-Roch a évité de justesse une collision avec un véhicule sortant d’un stationnement d’un établissement à Sorel-Tracy. Plusieurs informations lui laissaient croire que le conducteur semblait en état d’ébriété. Suite au comportement dangereux du conducteur du véhicule, le citoyen a contacté la Sûreté du Québec pour aviser de la situation. À l’arrivée des policiers, le conducteur, un homme dans la soixantaine a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Il a effectué les tests à l’éthylomètre et son résultat dépassait le double de la limite permise. Il a été libéré avec une citation à comparaître.

Dimanche 21 novembre, vers 03h00, un citoyen s’est fait interpeller par un jeune homme dans la vingtaine qui cherchait son chemin à Saint-Anne-de-Sorel. Le citoyen a alors remarqué que le conducteur était en état d’ébriété et il a aussitôt avisé les policiers. Le conducteur a été intercepté par les policiers peu de temps après sur le chemin Saint-Roch à Sorel-Tracy. Suite à des vérifications, le véhicule était rapporté volé. L’homme âgé dans la vingtaine a été arrêté et libéré par citation à comparaître. Il s’est vu recevoir des constats d’infraction pour diverses infractions. Il pourrait faire face à d’éventuelles accusations pour entrave, refus de se soumettre à un ordre relativement à la capacité affaiblie par l’alcool/drogue et vol de véhicule.

La Sûreté du Québec rappelle que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool et/ou la drogue demeure l’une des causes principales de collisions mortelles au Québec