Carrefour naissance-famille lance sa programmation automnale

Carrefour naissance-famille a lancé cette semaine sa programmation d’automne. Une variété de services et d’activités attendent les familles, dont les ateliers de développement, la clinique d’allaitement, le cours Urgence bébé et bien plus!

L’organisation rappelle que les places sont limitées et qu’il faut s’inscrire rapidement! On retrouve dans cette programmation les ateliers de stimulation 0-6 mois, 6-12 mois, 12-24 mois, 2 ans et 3 ans.

« Les ateliers de développement permettent non seulement aux bébés et aux enfants d’être stimulés, mais permettent aussi aux parents de véritablement créer des liens avec d’autres parents qui vivent les mêmes réalités. Chaque rencontre est un moment de qualité entre le parent et l’enfant », explique Julie Naud, directrice du Carrefour naissance-famille.

La halte-garderie communautaire est toujours disponible, et ce, à partir du 4 septembre pour les familles qui ont besoin d’une garde temporaire. Massage bébé Les ateliers de massage pour bébé sont une superbe façon d'apprendre à connaître son enfant, car le parent établit une relation basée sur l'amour, le respect et la confiance.

De plus, ces rencontres offrent de multiples avantages pour le développement de l'enfant par le toucher. Massage bébé sera offert à partir du 15 octobre, tous les lundis, de 13h30 à 15h. Informez-vous auprès de l’organisme pour connaître tous les détails.

Pour voir la programmation d’automne du Carrefour naissance-famille, visitez la page Facebook ou leur site Internet. Inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers et/ou à la halte-garderie en téléphonant au Carrefour naissance-famille au 450 743-0359. Places limitées, faites vite!