Bilan d'un été réussi pour le Carrefour naissance-famille de Sorel-Tracy

L’organisme famille de la MRC Pierre-De Saurel n’a plus besoin de présentation! L’endroit par excellence pour les futurs parents, familles et enfants ont eu une saison estivale au-delà de leurs attentes.

L’équipe du Carrefour naissance-famille rappelle également à la population que la programmation d’automne est disponible et que la période d’inscription est toujours en cours!

« Notre halte-garderie communautaire était presque pleine tous les jours de l’été! », explique fièrement Martin Faucher, agent à l’accueil et aux communications. « Et tant au niveau des ateliers de développement parent-enfant que nos ateliers scientifiques pour les 3-8 ans, nous avons battu un record de participation! Carrefour naissance-famille répond donc à un réel besoin dans la région, les familles ont besoin d’avoir un répit, d’être accompagnées et elles se sentent en confiance avec nous! », précise Martin Faucher.

La mission est de promouvoir la qualité de vie des familles ayant des enfants âgés entre 0 et 17 ans, particulièrement durant les douze premières années de vie de l’enfant. L’organisation soutient l’entraide entre les familles avant, pendant et après la naissance. Le Carrefour naissance-famille contribue également à l’information et l’éducation de la population en matière de périnatalité, enfance et famille. On y retrouve aussi une boutique sans taxes à l’intérieur. Vos achats ont une portée sociale puisque les revenus générés sont réinvestis pour soutenir leur mission. Des articles neufs et de qualité sont disponibles, dont les produits Bébé Hibou, bavoirs à mordiller, jouets de dentition, pictogrammes, tableaux de motivations et bien plus.

D’ailleurs, la programmation d’automne a été lancée il y a quelques semaines et déjà les ateliers s’annoncent complets. « Il y a de la disponibilité pour nos ateliers de développement 12-24 mois, 2 ans et 3 ans pour les parents qui aimeraient vivre l’expérience des ateliers de stimulation parent-enfant », précise Martin Faucher. Ces ateliers amènent l’enfant à se développer, tant au niveau moteur et sensoriel, par le biais de diverses activités et manipulations, en compagnie de leurs parents et des intervenantes sur place.

Pour connaître la programmation d’automne complète, visitez leur page Facebook ou leur site Internet au www.carrefournaissancefamille ou communiquez avec l’équipe du Carrefour naissance-famille en composant le 450 743-0359.