Nouveau minibottin des ressources 0-5 ans & familles de la MRC Pierre-De-Saurel

La Table intersectorielle enfance-famille Pierre-De Saurel est fière d’annoncer l’arrivée du minibottin des ressources 0-5 ans & familles. Ce minibottin vient remplacer le guide des ressources aux familles 0-5 ans, mais dans un format beaucoup plus compact, convivial et facile à utiliser. L’objectif est de faire connaître l’ensemble des ressources de la région et favoriser l’accès à l’information aux parents. « À titre de partenaire de la Table intersectorielle enfance-famille, la MRC de Pierre-De Saurel a participé activement à ce projet, par le biais de notre coordonnatrice à la politique familiale, et je suis très fier du résultat. Avec le rôle essentiel que jouent les organismes pour le bien-être des familles 0-5 ans, celles-ci pourront compter sur un document très complet, dans un format pratique pour les découvrir. Un projet qui cadre très bien avec notre volonté d’améliorer la qualité de vie des familles sur notre territoire », souligne le président du comité régional de la famille et des aînés de la MRC de Pierre-De Saurel, M. Vincent Deguise, également maire de Saint-Joseph-de-Sorel. Le minibottin est disponible dans plusieurs organismes communautaires, dans les municipalités, à la MRC de Pierre-De Saurel ainsi que dans les organisations