Bientôt une garderie non subventionnée à Saint-Ours?

Après plusieurs années d’attente, la ville de Saint-Ours a finalement eu la confirmation cette semaine le feu vert (étape 1) à la réalisation d’une garderie privée sur son territoire permettant au promoteur de poursuivre les étapes pour en vue de réaliser le projet.

En effet, la demande formulée de permis de garderie non subventionnée, présenté au ministère de la Famille a été soumise au comité consultatif sur l’offre de services de l’offre éducative à l’enfance qui a reconnu la faisabilité, la pertinence et la qualité du projet.

C’est avec enthousiasme que le maire de la ville de Saint-Ours, M. Sylvain Dupuis, a accueilli l’annonce par le ministère de la Famille. « Nous travaillons ce dossier depuis 2009, ce projet était mentionné à tous les représentants politiques provinciaux que nous avons rencontrés. Ce matin, j’ai téléphoné notre député de Richelieu M. Jean-Bernard Émond pour l’informer et le remercier de son soutien. La nécessité de ce service pour nos jeunes familles assure d’offrir des possibilités de s’investir dans notre Ville. Cette annonce est donc une très bonne nouvelle pour notre Ville, mais également pour les municipalités avoisinantes qui pourront elles aussi profiter de ce service », indique-t-il.

L’annonce a également été saluée, ce matin, par le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond : « Je suis très heureux que ce dossier se concrétise enfin pour les citoyens de Saint- Ours. Le maire m’avait sensibilisé, dès 2012, aux démarches entreprises dans ce projet et c’est donc une excellente nouvelle pour les jeunes familles qui auront maintenant accès à une garderie près de chez eux. »

La construction d’une garderie s’inscrit dans une volonté de revitalisation de la Ville entamée par le conseil municipal de Saint-Ours. Découlant de cette volonté, la rénovation de l’ancien hôtel de ville pour y aménager une toute nouvelle maison de la culture et la bibliothèque, l’arrivée d’une pharmacie au cœur du village et une résidence privée pour les ainés assure une vitalité et amène les conditions nécessaires pour assurer une pérennité de notre communauté.