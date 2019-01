Quatre journées pour profiter des Plaisirs d’hiver en janvier et février !

La 9e édition des Plaisirs d’hiver de la Ville de Sorel-Tracy propose une formule renouvelée! Cette année, quatre événements figurent au programme, invitant la population à profiter de l'hiver en s'initiant à des activités en plein air : marche aux lanternes, randonnée hivernale et contes autour du feu (26 janvier), défi patin (27 janvier), fête des neiges (3 février) et disco sur patins de la Saint-Valentin (14 février).

Fête des neiges

Une programmation variée et divertissante est présentée dans le cadre de la fête des neiges. Cette fête aura lieu le dimanche 3 février de 11 h à 16 h au carré Royal. Les activités offertes gratuitement sauront amuser et combler petits et grands toute la journée : feu en plein air, patinage libre, parcours à obstacles, slackline, station de tir à l’arc mousse, amuseurs publics, tours de poney et de cheval, sports traditionnels, promenades en carriole, jeux d’adresse et de lancers, et encore plus.

Vivez l’expérience de la machine à voler : des défis aériens et spectaculaires debout (et assis) sur une balançoire russe ou couchés dans un baril volant.

D’autres activités sont proposées grâce à des collaborations spéciales : initiation au Cardio-Traîneau et au Cardio-Raquettes avec Cardio Plein Air et la boutique St-Pierre Sports de Sorel et initiation au cross-training avec Énergie Cardio.

Apportez votre tasse pour profiter des breuvages chauds offerts gratuitement.

Disco sur patins de la Saint-Valentin

Venez célébrer la fête de la Saint-Valentin le jeudi 14 février, de 18 h 30 à 22 h, au carré Royal. Habillez-vous chaudement, enfilez vos patins et laissez-vous porter par la musique.

Pour tous les événements, prenez note que certaines activités peuvent être annulées en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Pour connaître la programmation complète des activités, consultez la section Plaisirs d’hiver 2019 au ville.sorel-tracy.qc.ca. Pour plus d’informations, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.