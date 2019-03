Foudl’Art dans six écoles de la région!

Six écoles de la région auront le plaisir d’accueillir l’expérience Foudl’Art cette année. Au total, ce sont donc 116 élèves de 3e et 4e année qui seront jumelés à des artistes dans le but de vivre une initiation aux arts et à la culture, se familiariser avec les codes culturels et comprendre davantage le métier d’artiste.

Foudl’Art est un projet de médiation artistique à l’école où les élèves doivent créer une œuvre collective mettant les spécificités identitaires et culturelles de la région en valeur.

L’intérêt manifesté autant par les élèves, les professeurs et les écoles témoigne chaque fois de la pertinence de ce projet dans notre milieu. « Pour la MRC, la culture joue un rôle important dans le développement des communautés, et ce, tant sur les plans social, économique qu’environnemental. D’autant plus qu’il est prouvé que l’initiation aux arts est un facteur de réussite scolaire et sociale », précise la présidente du comité régional culturel, Mme Diane De Tonancourt.

Cette année, six artistes ont été sélectionnés à la suite d’un appel de dossier lancé en janvier 2019, il s’agit de :

Foudl’Art, beaucoup plus que de l’art

Foudl’Art est a priori un projet artistique où à travers une série d’ateliers les élèves créeront une œuvre collective représentative de leur milieu, dans la discipline de l’artiste qui leur est jumelé. En parallèle, ils développent un fort sentiment de fierté envers leur milieu et renforcent leur estime de soi. Par ce projet, la MRC de Pierre-De Saurel poursuit donc des objectifs qui vont au-delà de l’unique production d’une œuvre.

Il sera possible d’observer le travail des jeunes lors d’une soirée gala le 13 juin prochain à l’école secondaire Bernard-Gariépy, où toutes les œuvres réalisées seront présentées au public.