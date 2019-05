Plus de 21 000 $ en bourses remis par la Fondation de Sorel-Tracy

Grâce à ses généreux donateurs, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy a récemment remis plus de 21 000 $ en bourses au Gala des mérites du Cégep de Sorel-Tracy.

Ces bourses permettent de valoriser l’excellence, la réussite, le dépassement de soi, l’engagement, la persévérance, l’effort et la motivation des étudiantes et étudiants du collège. Chaque année, la fondation offre près d’une centaine de bourses qui font une différence dans la vie des étudiantes et étudiants.

Depuis 21 ans, la fondation contribue à l’enrichissement du parcours scolaire des étudiantes et étudiants grâce à son programme de prix et bourses, mais elle désire aussi donner aux élèves les meilleures conditions de réussite possible en investissant dans le développement technologique du collège.

Rappelons que la fondation amasse, gère et distribue des fonds afin que le Cégep de Sorel-Tracy demeure une maison d’enseignement supérieur de grande qualité reconnue pour la réussite de ses élèves, pour son innovation et pour sa dimension humaine.

La fondation remercie donc chaleureusement ses partenaires. Ceux-ci contribuent grandement à la réussite des étudiantes et des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy. Ces jeunes sont la relève de notre région.

Pour plus d’informations sur la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ou pour faire un don, communiquez avec Myriam Arpin, directrice de la fondation, au 450 742-6651 poste 2106, ou par courriel à [email protected] Nous sommes aussi sur Facebook.