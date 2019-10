Le spectacle jeunesse "Grenouille, vadrouille et citrouille" offre un avant-goût d'Halloween

Dans le cadre des Dimanches Fabul’Art, le spectacle de "Grenouille, vadrouille et citrouille" se tiendra le 20 octobre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs. Le spectacle s’adresse à toute la famille mais est spécialement conçu pour les 2 à 12 ans.

Le spectacle retrace l'histoire de la drôle de sorcière Beurk. Elle prépare une potion magique que le public n’êtes pas prêt d’oublier : bave de crapaud, cheveux de Barbie, dents d’escargot et orteils de little poney…

Entre numéros de magie, chorégraphies entraînantes, même que certains spectateurs deviendront

vedettes d’un jour. Mais attention aux araignées. Beurk profitera aussi de l’occasion pour donner de précieux conseils de sécurité à tous les petits participants à la Fête d'Halloween qui seront rassemblés.

Une exposition en cours

L’exposition présentement en cours à la Maison des gouverneurs est celle de David Moore, Va dire à mes amis que je me souviens d’eux, jusqu’au 6 novembre. Il est possible de visiter gratuitement la Maison des gouverneurs du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, de même que le samedi et dimanche, de 10 h à 16 h.

Les places sont limitées pour assister au spectacle, dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir davantage, consultez le site de la ville dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.