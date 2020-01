Pêche : les ateliers éducatifs et les cliniques offerts pour une 6e année

Entre janvier et mars 2020, l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre offre des ateliers éducatifs uniques visant à faire connaître la pêche et à inciter les jeunes à expérimenter ce sport. Il s’agit de la sixième édition des ateliers. Au cours des cinq dernières années, le projet a été un succès sur toute la ligne. 6851 élèves ont été rencontrés jusqu’à présent et les enseignants se sont avérés satisfaits de la formation.

Au total, 75 groupes d’élèves réparties dans cinq régions du Québec seront rencontrés cette année, totalisant environ 1500 jeunes élèves. En classe, durant 45 minutes, les étudiants du niveau primaire ou secondaire seront amenés à découvrir les particularités du lac Saint-Pierre, ses poissons et les activités de pêche qu’ils peuvent y pratiquer. Par l’entremise d’images et d’équipements de pêche, les élèves seront initiés aux pratiques respectueuses de pêche, à l’importance de préserver ce milieu unique et aux actions concrètes qu’ils peuvent poser en ce sens.

Pour une quatrième année, des cliniques de pêche sur la glace du lac Saint-Pierre d’une durée d’une journée sont également offertes à 10 groupes d’élèves rencontrés préalablement en classe. La pourvoirie Roger Gladu mettra à la disposition de l’Académie les infrastructures d’accueil nécessaires pour offrir à plus de 250 jeunes enfants une expérience de pêche mémorable!

Pour plus d’informations, l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre vous invite à visiter son site Internet. Réservez rapidement car les places sont limitées.