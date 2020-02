Sorel-Tracy: six nouvelles classes de maternelle 4 ans s'ouvrent en 2020-2021

La Commission scolaire de Sorel-Tracy a appris, à la fin de la semaine dernière, qu’elle était autorisée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) à implanter six nouvelles classes de maternelle 4 ans pour l’année scolaire 2020-2021. Si le nombre d’inscriptions est suffisant, ces six nouvelles classes seront implantées dans les écoles suivantes : Christ-Roi, Monseigneur-Prince, Pierre-de-Saint-Ours, Sainte-Anne-les-Îles, Saint-Roch et Sainte-Victoire.

Ces nouvelles classes s’ajoutent aux deux classes de maternelle 4 ans déjà en place, aux écoles Martel et Maria-Goretti. Étant donné que la période officielle d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 bat présentement son plein, les parents d’enfants qui auront 4 ans au 30 septembre 2020 et qui ont de l’intérêt pour le service de maternelle 4 ans, sont invités à inscrire leur enfant à ce service dès à présent.

Certificat de naissance et preuve de résidence

Afin de pouvoir compléter l’inscription de leur enfant à la maternelle 4 ans, les parents doivent se présenter à l’école de leur secteur le plus rapidement possible et présenter l’original du certificat de naissance de leur enfant (grand format), tel qu’émis par le Directeur de l’état civil. De plus, les parents devront présenter une preuve de résidence émise par un organisme gouvernemental, comme par exemple leur permis de conduire, leur avis de cotisation de Revenu Québec, leur compte de taxes scolaires ou municipales, etc.

Si l’école de secteur n’offre pas le service de maternelle 4 ans, le parent pourra tout de même inscrire son enfant en remplissant une demande de choix d’école. Les conditions entourant cette dernière seront expliqués aux parents par le secrétariat de leur école de secteur. Pour plus d’informations quant à l’inscription des élèves à la maternelle 4 ans, contacter le centre administratif de la Commission scolaire au (450) 746-3990.