Foudl’Art, un projet de production d'oeuvre dans quatre écoles de la région

Les élèves de 4e année des écoles Christ-Roi, intégrée d’Yamaska, Sainte-Anne-les-Îles et Saint-Roch pourront vivre l’expérience Foudl’Art cette année. Jumelés à des artistes, les élèves devront créer une œuvre collective, mettant en valeur les spécificités identitaires et culturelles de la région.

Les nombreuses candidatures reçues à la suite d’un appel de dossier lancé en janvier dernier ont été soigneusement analysées par un jury indépendant composé de Karine Généreux, du milieu scolaire, Vickie Larouche, du milieu du loisir municipal culturel et d’Élène Dallaire, du milieu artistique professionnel. Au final, quatre artistes ont été sélectionnés, il s’agit de :

« Foudl’Art se voulait a priori un projet de médiation artistique qui permet aux élèves de vivre une initiation aux arts et à la culture, de se familiariser avec les codes culturels et de comprendre davantage le métier d’artiste, mais c’est beaucoup plus que ça : passion, persévérance, dépassement, estime de soi, entraide, motivation, performance, etc. », témoigne Diane De Tonancourt, présidente du comité régional culturel.

L’intérêt manifesté autant par les élèves, les artistes, les professeurs et les écoles témoigne chaque fois de la popularité du projet aux multiples possibilités de développement dans le milieu.

Foudl’Art est un projet artistique où, à travers une série d’ateliers, les élèves doivent créer une œuvre collective représentative de leur milieu, dans la discipline de l’artiste qui leur est jumelé. En parallèle, ils développent un fort sentiment de fierté envers leur milieu et renforcent leur estime de soi.

Il sera possible d’observer le travail des jeunes lors d’une soirée gala en fin d’année scolaire, où toutes les œuvres réalisées seront présentées au public. Comme par les années passées, la coordination du projet est confiée à l’équipe des Ateliers Je suis capable.