Bourses d’études TD : l’implication de Molly Tremblay récompensée

Molly Tremblay-Lavallée, originaire de Contrecœur et diplômée du Cégep de Sorel-Tracy, est une jeune femme aux multiples qualités. Son leadership, son esprit rassembleur et son implication exemplaire dans la communauté lui ont valu, hier, l’une des 20 Bourses d’études TD pour le leadership communautaire remises chaque année à des étudiants canadiens impliqués dans leur collectivité.

Grâce à son engagement au Magasin du Monde du Cégep de Sorel-Tracy ainsi que dans le comité organisateur de la marche pour l’urgence climatique, Molly recevra une bourse pouvant atteindre une valeur de 70 000 $, qui servira notamment à payer ses droits de scolarité et ses frais de subsistance pendant la durée de ses études postsecondaires.

En 2018, Molly s’implique auprès du Magasin du Monde, un petit commerce équitable situé dans le Cégep de Sorel-Tracy, accessible tant aux étudiants qu’à la population. Comme le commerce génère de l’intérêt, elle décide d’y créer une section avec des produits non certifiés équitables, mais qui ont une excellente notoriété et qui prônent de fortes valeurs environnementales et sociales.

Le développement durable et l’environnement à coeur

Accompagnée d’autres étudiants, elle organise la tenue d’un kiosque de sensibilisation au Marquis de Tracy, où en plus de vendre des produits, elle tisse des liens avec les personnes âgées de la collectivité. De fil en aiguille, Molly devient présidente du Magasin du Monde et se fait connaître dans la région.

Ayant l’environnement à cœur, elle intègre ensuite le Comité organisateur de la marche pour l’urgence climatique qui a eu lieu le 27 septembre dernier dans les rues de Sorel-Tracy.

Elle y prononce un discours foudroyant qui résonne auprès de sa communauté et qui éveille la conscience environnementale d’autres étudiants. Lors de son parcours scolaire, elle met également en place des ateliers afin de faire connaître le Magasin du Monde aux étudiants et aux membres du personnel, et s’implique auprès de l’organisme OXFAM, afin d’effectuer un stage de coopération internationale au Bénin, qui aurait dû avoir lieu à l’été 2020.

« C’est à la suite d’une grande remise en question que j’ai réfléchi à quel chemin je désirais emprunter dans la vie et la façon dont j’allais créer un impact positif sur ma communauté et les gens autour de moi. L’implication sociale me procure beaucoup de plaisir et de motivation à poursuivre un cheminement scolaire empreint de réussites et d’enrichissement », souligne Molly.

Elle poursuivra ses études en communication publique à l’Université Laval dès l’automne 2020.