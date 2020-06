Le 19 juin sera la journée des Finissants au Québec

Le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec se regroupent pour rendre hommage en grand aux finissants, en déclarant le vendredi 19 juin, la Journée des finissants. Plus d’une cinquantaine d’organisations québécoises se joignent au mouvement. Cette même journée, une soirée toute spéciale est réservée aux finissants du secondaire, grâce à l’initiative du Bal Mammouth à Télé-Québec.

C’est dans l’objectif de les féliciter pour cet important jalon qui se présente dans un contexte bien particulier, mais qui reste tout de même une étape importante dans leur parcours de vie que s’inscrit l’initiative.

Les finissants du primaire, collégial, de la formation professionnelle et universitaire méritent tout autant cette reconnaissance. Les instigateurs de ce mouvement invitent donc l’ensemble de la population à se mobiliser le 19 juin prochain pour féliciter les finissants.

Un moment déterminant et rassembleur pour tous

Tout au long de leur parcours, et encore plus cette année, les jeunes ont fait preuve d’une résilience, se sont adaptés aux changements et ont démontré de la persévérance, malgré la situation difficile.

La célébration de fin d’études est une étape importante et pour les finissants de 2020, elle ne ressemble pas à ce qu’ils avaient imaginé. Ces jeunes vont bâtir le Québec de demain. Ils ressortiront grandis de cette expérience et leur chemin en sera enrichi. L’idée avec cette journée est de se rappeler que c’est un grand accomplissement et que tous ensemble, on les célèbre. La société québécoise doit célébrer à la hauteur de leur réussite ce moment de vie si déterminant et rassembleur.

Par cette journée, c’est la voix de la société québécoise qui s’ajoute aux initiatives et aux célébrations du milieu scolaire qui se déploient déjà depuis quelques jours et qui se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.

Choisir sa manière de rendre hommage aux jeunes

Par la mise en place de la Journée des finissants, les signataires souhaitent leur rendre hommage. Le 19 juin, en soutien et en guise de reconnaissance pour les finissants, ils demandent à tous de participer comme on peut, avec entre autres plusieurs suggestions, comme féliciter un jeune finissant sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #fiersdenosfinissants; afficher fièrement le logo de la Journée des finissants sur sa fenêtre; apposer une affiche de félicitations sur son édifice, bureau, boutique, mairie, maison...

Les signataires suggèrent aussi de publier un message de félicitations à des finissants de son entourage sur les médias sociaux; d'offrir l’espace médiatique de sa tribune aux finissants pour entendre les témoignages de ce passage si important et profondément différent cette année.

Des visuels à l’effigie de cette célébration et afin de souligner cette journée sont disponibles ici : https://www.journeesperseverancescolaire.com/actualites/journee-des-finissants #fiersdenosfinissants

« La célébration de fin d’études, c’est la fin d’une étape, mais aussi un nouveau départ, déclarent les instigateurs de la journée. En cette fin d’année bien spéciale, il est important de marquer ensemble ce passage. Réunissons-nous le 19 juin pour créer une vague de félicitations et de messages de fierté pour nos jeunes, afin qu’ils continuent leur parcours la tête haute. C’est l’occasion de leur dire que nous sommes fiers d’eux et que nous sommes à leurs côtés. Ils le méritent amplement : ils sont notre avenir ».

« La pandémie ne doit surtout pas nous faire oublier l’accomplissement exceptionnel de milliers d’élèves partout au Québec, qui compléteront le 19 juin prochain leur parcours académique, après plusieurs années d’efforts, félicite Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Leur persévérance et leur résilience, dans les conditions exceptionnelles que nous avons connues, se doivent d’être soulignées. À titre de ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ainsi qu’à titre de fier père d’une finissante, j’invite l’ensemble de la population à se joindre au mouvement pour féliciter nos finissants, du primaire à l’université. Vous êtes une fierté pour le Québec. Bravo! »